Die schönsten Seen im Salzkammergut

MONDSEE

Erfrischung pur vor atemberaubenden Felsklüften

Der Mondsee in Nähe des besser bekannten Attersees ist einer der größten Seen der Region und überzeugt vor allem durch seine tolle Lage und besondere Vegetation.

Sein türkisblaues Wasser erinnert an ferne exotische Reiseziele, die imposanten Hänge, auf denen sich imposante Felsklüfte und tiefgrüne Büsche und Bäume die Hand reichen, gleichen fast denen des italienischen Comer Sees.

﻿Erkunde die Region rund um den Mondsee per Fahrrad oder zu Fuß, flaniere entlang der beliebten Seepromenade mit ihren vorgelagerten Booten oder erfrische dich im Alpenseebad Mondsee- Wasseraktivitäten wie Tretbootfahren und Stand Up Paddling inklusive.