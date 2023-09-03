Grömitz - Das Sonnenparadies des Nordens

Wen die Sonne ruft, der kommt nach Grömitz! Die 7.700-Einwohner-Gemeinde an der Ostseeküste wird im Sommer zum Sonnenparadies des Nordens.
Highlight
Hauptziel für alle Sonnenanbeter ist der Grömitzer Strand. Schwinge dich auf ein Pferd, leih dir ein Surfboard, klettere auf die Riesenrutsche oder unternimm einen Bootsausflug entlang der wunderschönen Küste.
Ausflugstipp
Wenn du genug in der Sonne gebrutzelt hast, bietet Grömitz dir eine Vielzahl schöner Ausflugsziele. Schlendere etwa gemütlich die Strandpromenade entlang und mache einen Abstecher auf die Grömitzer Seebrücke.
Zum Genießen
Wer wissen möchte, wie das Meer schmeckt, sollte typisch norddeutsch Krabben und Kneiper probieren! Die gibt’s hier fangfrisch auf den Teller - mmh lecker!
