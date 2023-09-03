OSTSEE
Grömitz - Das Sonnenparadies des Nordens

Wen die Sonne ruft, der kommt nach Grömitz! Die 7.700-Einwohner-Gemeinde an der Ostseeküste wird im Sommer zum Sonnenparadies des Nordens.

Highlight 

Hauptziel für alle Sonnenanbeter ist der Grömitzer Strand. Schwinge dich auf ein Pferd, leih dir ein Surfboard, klettere auf die Riesenrutsche oder unternimm einen Bootsausflug entlang der wunderschönen Küste.

Ausflugstipp 

Wenn du genug in der Sonne gebrutzelt hast, bietet Grömitz dir eine Vielzahl schöner Ausflugsziele. Schlendere etwa gemütlich die Strandpromenade entlang und mache einen Abstecher auf die Grömitzer Seebrücke.

Zum Genießen 

Wer wissen möchte, wie das Meer schmeckt, sollte typisch norddeutsch Krabben und Kneiper probieren! Die gibt’s hier fangfrisch auf den Teller - mmh lecker!

Unser Suchtipp 

Du möchtest abends mit der Familie zusammensitzen, bei einem gemütlichen BBQ? Dann filtere bei HomeToGo einfach nach „Grill“ und schaue dir unseren tollen Unterkünfte an.

Dein HomeToGo

Wie wäre es mit einem großen Ferienhaus direkt am Meer? Egal ob mit Terrasse, Balkon oder Garten, bei HomeToGo findest du sicher eine passende Unterkunft.
