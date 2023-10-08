NORDSEE
Domburg - Das Holländische Seebad

Wusstest du bereits, dass Domburg der älteste Badeort Zeelands ist und ihm eine heilsame Wirkung zugesprochen wird? Wusstest du auch, dass diese Provinz die meisten Sonnenstunden im Sommer in den Niederlanden hat? Nichts wie los nach Domburg - das holländische Seebad!

Viele der Strände in Domburg haben jährlich Auszeichnungen erhalten, darunter die Umweltauszeichnung Blue Flag. Die mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände sind sehr gut gepflegt, sauber und leicht zugänglich.

Egal ob du dich für eine Fahrradtour an der Küste durch die Dünen und die friedvolle Landschaft mit Windmühlen, Reiten, Fischen, Wandern oder Kiten entscheidest, du wirst auf alle Fälle Spaß haben und die tolle Natur genießen können.

In dem idyllischen Ortskern von Domburg solltest du in einem der vielen süßen Cafés unbedingt die Spezialität Zeeuwse Bolus probieren - ein Genuss! Außerdem kannst du frische Kost aus dem Meer wie Austern, Muscheln und Krebs auf einer der wunderschönen Terrassen mit Meerblick genießen.

Deine Vierbeiner Fluffi und Struppi müssen auf jeden Fall mit? Dann filtere bei HomeToGo einfach nach „Haustier erlaubt“ und schaue dir unsere tollen Unterkünfte an.

Egal, ob Ferienwohnung oder -haus mit eigenem Whirlpool oder Grill - du wirst hier garantiert deine persönliche Urlaubsoase für maximale Entspannung finden.
Unsere Vorschläge: Die besten Angebote für Ferienunterkünfte
65 m² Ferienhaus 4 Gäste 3 Schlafzimmer
Domburg, Veere, Niederlande
4,7
(3 Bewertungen)
from 58 €
Heerlijke Huisjes
105 m² Ferienhaus 6 Gäste 3 Schlafzimmer
Domburg, Veere, Niederlande
 
from 276 €
VakantieZeeland
40 m² Ferienhaus 2 Gäste 1 Schlafzimmer
Domburg, Veere, Niederlande
4,8
(25 Bewertungen)
from 86 €
Heerlijke Huisjes
54 m² Ferienhaus 4 Gäste 2 Schlafzimmer
Domburg, Veere, Niederlande
4,5
(36 Bewertungen)
from 112 €
Heerlijke Huisjes
