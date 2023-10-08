Müritz - Urlaub am größten See Deutschlands

Die Müritz ist Deutschlands größter See, eingebettet in der Mecklenburgischen Seenplatte. Über 1.000 Seen bilden in dieser Region das größte Wassersportrevier Europas und ein Eldorado für Wasserratten. Ob beim Surfen, Segeln, Paddeln oder gemütlich beim Urlaub auf dem Hausboot - man ist eigentlich stets auf dem Wasser.
Highlight
Viele der Seen sind miteinander verbunden, so dass ausgedehnten Erkundungstouren mit dem Kajak nichts im Wege steht. Doch auch zu Lande gibt es viel zu tun und sehen. Die Landschaft ist üppig, verträumte kleine Dörfer, verlassene Gutshöfe und sogar ein Schloß liegen verstreut zwischen den glitzernden Seen
Ausflugstipp
Im @baerenwald_mueritz kannst du auf einer Waldwanderung Braunbären beobachten, die aus schlechter Haltung befreit wurden und nun im größten Bärenschutzzentrum in Westeuropa ein neuer Zuhause gefunden haben.
Zum Genießen
Auch bei schlechtem Wetter ist für Unterhaltung gesorgt: Das @mueritzeum direkt in Waren ist Deutschlands größte Aquarienlandschaft für heimische Süßwasserfische und bietet dir einzigartige Naturerlebnisse.
Unser Suchtipp
Hattest du immer schon einmal Lust auf Urlaub auf einem Hausboot? Boote mit weniger als 15 PS kannst du nach einer ca. 3-stündigen Einweisung führerscheinfrei nutzen. Setze im Suchfilter einfach die Auswahl auf “Schiff”, und stöbere nach deiner besonderen Unterkunft.
Dein HomeToGo
Wie wäre es mit einem großen Ferienhaus direkt am See? Egal ob mit Garten, Terrasse oder Pool, bei HomeToGo findest du sicher eine tolle Unterkunft für deinen Urlaub.