Sardinien - Lass dich verzaubern!

Dank der milden Temperaturen eignet sich die italienische Insel nicht nur für deinen Sommerurlaub sondern ist bis in den Herbst hinein ein ideales Reiseziel! Sie ist berühmt für ihre antiken Stätten, die kristallklaren, unberührten Gewässer und die Küstenvielfalt.
Highlight
Beginne deinen Besuch in der Inselhauptstadt Cagliari und laufe von der Piazza della Costituzione zur Bastione San Remy. Ein toller weiter Blick über die Stadt und die Bucht wartet hier auf dich.
Ausflugstipp
Von der Hafenstadt Olbia bis zur Spitze des Capo de Testa liegen einige der schönsten Strände der Welt in zerklüfteten Buchten, umspült von einem Meer, das so grün und klar ist - weltweit bekannt als die Smaragdküste. Sie eignet sich perfekt für Badespaß und Wassersport.
Zum Genießen
Entdecke die archäologische Stätte von der antiken Stadt Nora, in der Phönizier, Karthager und Römer ihre Handelsposten hatten. Genieße hier traditionelle Gerichte wie Bottarga oder Culurgiones.
Unser Suchtipp
Dein HomeToGo
Suchst du ein Haus mit Blick aufs Wasser? Oder lieber eine schnuckelige Wohnung in Cagliaris Altstadt? Egal ob mit Balkon, Terrasse oder Pool, bei HomeToGo findest du sicher eine tolle Unterkunft für deinen Urlaub.