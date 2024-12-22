Sardinien - Lass dich verzaubern!

Ausflugstipp

Von der Hafenstadt Olbia bis zur Spitze des Capo de Testa liegen einige der schönsten Strände der Welt in zerklüfteten Buchten, umspült von einem Meer, das so grün und klar ist - weltweit bekannt als die Smaragdküste. Sie eignet sich perfekt für Badespaß und Wassersport.