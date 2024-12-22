ITALIEN
Sardinien - Lass dich verzaubern!

Dank der milden Temperaturen eignet sich die italienische Insel nicht nur für deinen Sommerurlaub sondern ist bis in den Herbst hinein ein ideales Reiseziel! Sie ist berühmt für ihre antiken Stätten, die kristallklaren, unberührten Gewässer und die Küstenvielfalt. 

Highlight 

Beginne deinen Besuch in der Inselhauptstadt Cagliari und laufe von der Piazza della Costituzione zur Bastione San Remy. Ein toller weiter Blick über die Stadt und die Bucht wartet hier auf dich.

Ausflugstipp 

Von der Hafenstadt Olbia bis zur Spitze des Capo de Testa liegen einige der schönsten Strände der Welt in zerklüfteten Buchten, umspült von einem Meer, das so grün und klar ist - weltweit bekannt als die Smaragdküste. Sie eignet sich perfekt für Badespaß und Wassersport.

Zum Genießen 

Entdecke die archäologische Stätte von der antiken Stadt Nora, in der Phönizier, Karthager und Römer ihre Handelsposten hatten. Genieße hier traditionelle Gerichte wie Bottarga oder Culurgiones.

Unser Suchtipp 

Du möchtest ein Haus direkt am Strand? Kein Problem. Filtere bei HomeToGo die Entfernung zum Wasser einfach auf max. 200 m und schaue dir unsere tollen Unterkünfte an.

Dein HomeToGo

Suchst du ein Haus mit Blick aufs Wasser? Oder lieber eine schnuckelige Wohnung in Cagliaris Altstadt? Egal ob mit Balkon, Terrasse oder Pool, bei HomeToGo findest du sicher eine tolle Unterkunft für deinen Urlaub.
Schau dich um und buche den perfekten Ort für deinen Aufenthalt
Unsere Vorschläge: Die besten Angebote für Ferienunterkünfte
Los
45 m² Ferienhaus 4 Gäste 1 Schlafzimmer
Pistis, Arbus, Sardinien
 
from 81 €
Novasol
Details anzeigen
Details anzeigen
20 m² Privatzimmer 2 Gäste 1 Schlafzimmer
Lanusei, Ogliastra, Sardinien
5,0
(62 Bewertungen)
from 77 €
SA PERDAARRUBIA
Details anzeigen
Details anzeigen
45 m² Ferienhaus 2 Gäste 1 Schlafzimmer
Santa Maria Navarrese, Baunei, Sardinien
4,4
(3 Bewertungen)
from 41 €
FeWo-direkt
Details anzeigen
Details anzeigen
