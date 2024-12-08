Wer kennt ihn nicht, den Gardasee? Nur etwas über 4 Fahrstunden von München entfernt lockt der größte italienische See in Oberitalien zu allerlei Freizeitvergnügen. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten!
Highlight
Der See ist ein absolutes Mekka für Aktivurlauber. Hier kannst du Windsurfen und Segeln, in den Bergen Wandern und Klettern oder sogar Canyoning in Tremosine. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten.
Ausflugstipp
Mit Kindern ist dann ein Besuch im Gardaland Pflicht - und auch für Erwachsene ein Riesenspaß. Hier ist für Adrenalin und Spaß für die ganze Familie gesorgt.
Zum Genießen
Lass dir auf keinen Fall die kulinarischen Köstlichkeiten des Gardasees entgehen. Besonders bekannt ist die Region für ihre Weine und das feine Olivenöl Garda DOP, aber auch Trüffel, Käse und viele weitere Überraschungen erwarten dich hier.
Unser Suchtipp
