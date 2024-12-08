Tipps für den Gardasee

Wer kennt ihn nicht, den Gardasee? Nur etwas über 4 Fahrstunden von München entfernt lockt der größte italienische See in Oberitalien zu allerlei Freizeitvergnügen. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten!

Der See ist ein absolutes Mekka für Aktivurlauber. Hier kannst du Windsurfen und Segeln, in den Bergen Wandern und Klettern oder sogar Canyoning in Tremosine. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten.

Mit Kindern ist dann ein Besuch im Gardaland Pflicht - und auch für Erwachsene ein Riesenspaß. Hier ist für Adrenalin und Spaß für die ganze Familie gesorgt.

Lass dir auf keinen Fall die kulinarischen Köstlichkeiten des Gardasees entgehen. Besonders bekannt ist die Region für ihre Weine und das feine Olivenöl Garda DOP, aber auch Trüffel, Käse und viele weitere Überraschungen erwarten dich hier.

Möchtest du morgens den Blick auf das Wasser genießen? Oder am Liebsten einmal reinspringen um so richtig wach zu werden? Dann filtere bei HomeToGo einfach die Entfernung zu Wasser auf max. 200m und schaue dir unsere tollen Unterkünfte an.

Wie wär’s mit einem Haus mit großem Garten für den Hund? Oder doch lieber einem eigenen Pool? Egal ob direkt am Wasser oder in einer der schnuckeligen Städte, bei uns wirst du sicher fündig.
Schau dich um und buche den perfekten Ort für deinen Aufenthalt
Unsere Vorschläge: Die besten Angebote für Ferienunterkünfte
68 m² Ferienwohnung 4 Gäste 2 Schlafzimmer
San Zeno di Montagna, Verona, Italien
 
from 98 €
Holidu
45 m² Ferienhaus 4 Gäste 2 Schlafzimmer
Manerba del Garda, Brescia, Italien
4,2
(37 Bewertungen)
from 92 €
Belita
31 m² Studio 2 Gäste 1 Schlafzimmer
Sirmione, Brescia, Italien
4,5
(8 Bewertungen)
from 60 €
Holidu
