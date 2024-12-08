Mecklenburgische Seenplatte - Das Land der 1.000 Seen

Ausflugstipp

Bestaune Braunbären im Müritzer Bärenwald. Ein Wanderweg führt durch den Wald. Auf dem 16 km langen Waldgebiet gibt es viel Platz zum Entdecken, Genießen und Entspannen. Wenn mal keine Bären in Sicht sind, entdecke Stationen mit spannenden Informationen und Spielen.