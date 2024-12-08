Mecklenburgische Seenplatte - Das Land der 1.000 Seen

Wenn du einen aktiven Urlaub bevorzugst, kannst du in der Mecklenburgischen Seenplatte zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele entdecken. Sie ist das größte System von Flüssen, Seen, Kanälen und Sümpfen in ganz Deutschland. Auf in das Land der 1.000 Seen!
Highlight
Diese Region mit einer wunderschönen Natur und viel Wasser eignet sich perfekt für einen Aktivurlaub. Ob Wandern, Kanu fahren, Stand Up Paddling, Schwimmen oder Fahrrad fahren, du kommst hier garantiert auf deine Kosten.
Ausflugstipp
Bestaune Braunbären im Müritzer Bärenwald. Ein Wanderweg führt durch den Wald. Auf dem 16 km langen Waldgebiet gibt es viel Platz zum Entdecken, Genießen und Entspannen. Wenn mal keine Bären in Sicht sind, entdecke Stationen mit spannenden Informationen und Spielen.
Zum Genießen
Besuche den Müritz-Nationalpark, genieße den tollen Sonnenaufgang am Mühlensee und wandere in der wunderschönen Natur.
Unser Suchtipp
Stelle die Entfernung zum Wasser auf max. 200m und finde deine ideale Bleibe. So genießt du die Seenplatte jede Sekunde deines Urlaubs.
Dein HomeToGo
Egal, ob Ferienwohnung oder -haus mit eigenem Whirlpool, Terrasse oder Fahrrädern - du wirst hier garantiert deine ganz persönliche Urlaubsoase für maximale Entspannung finden.