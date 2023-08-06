SÜDWESTEN DEUTSCHLANDS
Schwarzwald - Top Ausflugsziel für den Herbst

Zu keiner anderen Jahreszeit wird die Natur in ein so schönes goldenes Licht getaucht wie im Herbst! Buntes Herbstlaub soweit das Auge reicht. Der Schwarzwald bietet dir mit deinen Wiesentälern und Bergweiden eine spektakuläre Kulisse für die Goldene Jahreszeit.

Highlight 

Unzählige Wanderwege für Anfänger bis Profis laden dich dazu ein, die Region mit ihren vielen Weinreben und dichten Wäldern zu erkunden. Gerade in den feuchteren Jahreszeiten empfiehlt es sich die Triberger Wasserfälle zu besuchen, die ein wunderschönes Naturspektakel darstellen.

Ausflugstipp 

Ein absolutes Highlight ist der Genießerpfad Premiumwanderweg Durbacher Weinpanorama, welcher dir eine Kombination aus Spitzenweinen, urigen Fachwerkhäusern, wunderschönen Weinbergen und Schwazwaldhöhlen bietet.

Zum Genießen 

Was wäre ein Schwarzwaldurlaub ohne die traditionelle Schwarzwälder Kirschtorte? Überall in der Region kannst du diesen Klassiker genießen, aber es gibt hier noch so viel mehr, wie zum Beispiel den Schwarzwälder Schinken, badischen Wein und Schwarzwälder Milch.

Unser Suchtipp 

Um dich hier voll auszutoben, kaufst du am Besten alles auf den Märkten oder in traditionellen Geschäften ein und kannst es in der großen Küche deiner Ferienwohnung mit der ganzen Familie zubereiten und somit den Schwarzwald in deine eigenen vier Wände bringen.

Dein HomeToGo

Wie wäre es mit einem großen Ferienhaus für die ganze Familie? Egal, ob mit eigenem Parkplatz, Balkon oder Garten, bei HomeToGo findest du sicher eine passende Unterkunft.
Schau dich um und buche den perfekten Ort für deinen Aufenthalt
Unsere Vorschläge: Die besten Angebote für Ferienunterkünfte
130 m² Ferienhaus 8 Gäste 4 Schlafzimmer
Wittenschwand, Dachsberg (Südschwarzwald), Deutschland
5,0
(16 Bewertungen)
from 130 €
Holidu
120 m² Ferienwohnung 6 Gäste 3 Schlafzimmer
Lehengericht, Schiltach, Deutschland
 
from 73 €
Gastgeberservice Allgäu
55 m² Ferienhaus 2 Gäste 1 Schlafzimmer
Schwärzenbach, Titisee-Neustadt, Deutschland
 
from 71 €
Holidu
104 m² Ferienwohnung 6 Gäste 3 Schlafzimmer
Schluchsee, Breisgau-Hochschwarzwald, Deutschland
 
from 98 €
bestfewo
75 m² Ferienhaus 3 Gäste 2 Schlafzimmer
Unterharmersbach, Zell am Harmersbach, Deutschland
4,9
(4 Bewertungen)
from 108 €
Holidu
